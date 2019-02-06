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Остатки средств на корсчетах банков 06.02.19
09:51 06.02.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|4 февраля
|43850.5
|5 февраля
|46085.9
|6 февраля
|48455.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 6 февраля - 27,215854 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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