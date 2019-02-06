Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 6,4 млрд гривен и валютные - на $9,9 млн

Министерство финансов 5 февраля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 6,4 млрд гривен и валютные бумаги - на 9,9 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 63 дня на 3 010,3 млн гривен под 19,5% годовых, 182 дня на 878,779 млн гривен под 18,92% годовых, 210 дней - на 1 889,537 млн гривен под 19% годовых, 287 дней - на 10,328 млн гривен под 18,5% годовых, 357 дней - на 281,165 млн гривен под 18,47% годовых, 714 дней - на 217,793 млн гривен под 18% годовых и 1 064 дня - на 106,345 млн гривен под 17,25% годовых.

Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 162 дня на 2,488 млн долларов под 6,7% годовых и 358 дней на 7,415 млн долларов под 7,25% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 6 665,879 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.