Золото дешевеет 6 февраля на фоне подорожавшего доллара

Стоимость золота снижается в среду утром на фоне укрепившегося к большинству основным мировых валют доллара, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.33 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,55 доллара, или 0,12% - до 1317,65 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,18% - до 15,8 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 96,08 пункта.

Давление на стоимость золота оказывает укрепляющийся на протяжении трех торговых сессий подряд курс доллара. Так, с начала недели доллар подорожал на 0,5% к большинству основных мировых валют.

В то же время поддержку спросу на более надежные активы, в том числе золото, оказывают заявления президента США Дональда Трампа. Выступая во вторник с ежегодным посланием к конгрессу, он пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на южной границе страны.

Это заявление вызвало на рынке новую волну опасений относительно риска еще одного "шатдауна" в США после истечения срока временного бюджета 15 февраля. Трамп больше месяца отказывался подписывать бюджет без запрошенных им средств на строительство стены на мексиканской границе, однако в конечном счёте подписал временный бюджет, срок которого истечет через 10 дней.

"Существует риск очередного "шатдауна", учитывая, что президент США Дональд Трамп по-прежнему настаивает на строительстве пограничной стены", - сказал агентству Рейтер вице-президент Yes Securities Хитеш Джайн (Hitesh Jain).