Доллар 6 февраля слабо меняется к мировым валютам после выступления Трампа в конгрессе США

Курс доллара в среду утром демонстрирует слабую разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам после выступления президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием к конгрессу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.11 EET курс евро к доллару снижался до 1,1402 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1412 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,77 иены за доллар со 109,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 96,08 пункта.

Во вторник Трамп, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на южной границе страны. В том, что касается торговли с Китаем, президент США отметил, что торговая сделка с КНР должна включать "реальные, структурные изменения" в торговле двух стран и сократить торговый дефицит США.

"В послании Трампа не было сюрпризов. Он, например, не объявил режим чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой и не сделал каких-то неожиданных комментариев по торговле с Китаем", - сказал агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).