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Депозитные ставки для физлиц 05.02.19
17:17 05.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 февраля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|05.02.19
|04.02.19
|05.02.19
|04.02.19
|05.02.19
|04.02.19
|3 месяца
|15.03
|14.90
|2.45
|2.30
|1.32
|1.42
|6 месяцев
|15.82
|15.72
|3.21
|3.08
|1.73
|1.75
|9 месяцев
|15.95
|15.95
|3.33
|3.33
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|16.33
|16.17
|3.88
|3.76
|2.43
|2.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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