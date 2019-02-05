Финансовые новости
- |
- 05.02.19
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Cправочный курс гривни вырос на 21,03 коп. до 27,2199 грн
12:20 05.02.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 21,03 коп. до 27,2199 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 14,93 коп. до 27,4302 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Нового президента не дождетесь». Интервью Порошенко - за минуту
|Французский проект. Сколько иностранных катеров получат украинские пограничники
|Первый рабочий день недели сохранил тренд на укрепление гривни на фоне снижения ликвидности банковской системы
|Кто «народнее»: Зачем Тимошенко жалуется на Порошенко в НАПК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.02.19
|Застройщики в Киеве готовятся повышать цены
|Cправочный курс гривни вырос на 21,03 коп. до 27,2199 грн
|Биржи Японии и Австралии закрылись разнонаправленно на внутренних новостях
|Курсы валют по карточным операциям на 05.02.19
|Остатки средств на корсчетах банков 05.02.19
Это интересно
|Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?
|Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем
|Netflix против всех: выстоит ли карточный домик в новой игре престолов на телерынке
|Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире
|В Китае организатор криптовалютной пирамиды хранил похищенные $193 млн на специально купленной вилле
|Компания Renault раскрыла новый Clio
|Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения