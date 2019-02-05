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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 04.02.19
11:13 05.02.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|31.01
|16.6600
|-
|-
|-
|-
|14.8812
|-
|-
|-
|-
|01.02
|16.2260
|14.2357
|04.02
|16.2444
|-
|-
|-
|-
|14.6074
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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