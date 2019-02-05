1 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $74,2 млн до $207,9 млн

В пятницу, 1 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 74,2 млн долларов по сравнению с 31 января до 207,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 93,3 млн долларов по сравнению с 31 января до 226,4 млн долларов.

По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в четверг составил 282,1 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 319,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в четверг на 11 коп. в пятницу также укрепился на 11 коп. до уровня 27,52 UAH/USD.