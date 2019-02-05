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Доллар 5 февраля стабилен к мировым валютам в отсутствие значимых новостей
08:03 05.02.2019 |
Курс доллара во вторник не демонстрирует выраженной динамики по отношению к другим основным валютам в отсутствие значимых новостей, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 7.05 EET курс евро к доллару снижался до 1,1433 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1435 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,89 иены за доллар со 109,88 иены.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался 0,02%, до 95,83 пункта. Показатель немного корректируется после существенного роста днем ранее на фоне пятничной статистики по рынку труда США. Так, по данным министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось в январе на 304 тысячи, хотя аналитики ждали роста числа рабочих мест лишь на 165 тысяч.
Вице-президент по анализу рынка Oanda Дин Попплуэлл (Dean Popplewell), которого цитирует агентство Рейтер, отметил, что сильные показатели по занятости в США, опубликованные в минувшую пятницу, помогают поддержать курс доллара при том, что рост американской экономики остается довольно стабильным.
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