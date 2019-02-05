Доллар 5 февраля стабилен к мировым валютам в отсутствие значимых новостей

Курс доллара во вторник не демонстрирует выраженной динамики по отношению к другим основным валютам в отсутствие значимых новостей, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 7.05 EET курс евро к доллару снижался до 1,1433 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1435 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,89 иены за доллар со 109,88 иены.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался 0,02%, до 95,83 пункта. Показатель немного корректируется после существенного роста днем ранее на фоне пятничной статистики по рынку труда США. Так, по данным министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось в январе на 304 тысячи, хотя аналитики ждали роста числа рабочих мест лишь на 165 тысяч.

Вице-президент по анализу рынка Oanda Дин Попплуэлл (Dean Popplewell), которого цитирует агентство Рейтер, отметил, что сильные показатели по занятости в США, опубликованные в минувшую пятницу, помогают поддержать курс доллара при том, что рост американской экономики остается довольно стабильным.