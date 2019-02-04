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Депозитные ставки для физлиц 04.02.19
16:46 04.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 февраля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|01.02.19
|04.02.19
|01.02.19
|04.02.19
|01.02.19
|04.02.19
|3 месяца
|14.95
|14.90
|2.29
|2.30
|1.32
|1.42
|6 месяцев
|15.72
|15.72
|3.06
|3.08
|1.75
|1.75
|9 месяцев
|15.79
|15.95
|3.33
|3.33
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|16.24
|16.17
|3.77
|3.76
|2.47
|2.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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