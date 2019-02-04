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1 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 4,5 млрд гривен
11:28 04.02.2019 |
В пятницу, 1 февраля, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 4 509,5 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 4 509,5 млн гривен на срок 14 дней 2 банкам по ставке 18,00%.
Как сообщали Українськi Новини, 18 января Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 7 001 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
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