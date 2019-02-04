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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

31 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $1,1 млн до $281,5 млн

10:57 04.02.2019 |

Финансы

 

В четверг, 31 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 1,1 млн долларов по сравнению с 30 января до 281,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 20,2 млн долларов по сравнению с 30 января до 319,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс доллара на межбанкке после ослабления в среду на 5 коп. в четверг опустился  на 11 коп. до уровня 27,63 UAH/USD.
По материалам: Українські Новини
 

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