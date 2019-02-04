Центробанки закупили рекордный почти за 50 лет объем золота

Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т - это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт». Россия стала крупнейшим покупателем золота - 274 т.

Чистые покупки (покупки минус продажи) золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 т - на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т), сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), поступившем в РБК.

Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC.

Всемирный совет по золоту связывает эти покупки с «повышенным уровнем геополитической и экономической неопределенности», который заставляет центробанки диверсифицировать резервы и фокусироваться на безопасных и ликвидных активах. «Центральные банки реагируют на растущее макроэкономическое и геополитическое давление укреплением своих золотых резервов», - отмечает совет.

Россия в авангарде

Банк России с огромным отрывом стал крупнейшим покупателем золота в 2018 году. Его золотой запас увеличился на рекордные 274,3 т - это 42% всех прошлогодних закупок золота центробанками. Это часть кампании по «дедолларизации» экономики, объявленной российскими властями в прошлом году. Хотя Банк России давно наращивает золото в своем портфеле - уже 13 лет подряд.

Российский ЦБ хранит золото на своей территории. Некоторые страны по-прежнему пользуются услугами других центробанков по хранению золота (прежде всего ФРС США и Банка Англии), и это приводит к таким прецедентам, как отказ Банка Англии выдавать золото Центробанку Венесуэлы.

Доля золота в международных резервах России на конец 2018 года достигла 18,5% - исторического максимума (в абсолютном выражении почти $87 млрд), сообщал РБК.

Хотя Банк России все последние годы является крупнейшим покупателем золота в мире, золотой запас страны по-прежнему уступает резервам золота в США, Германии, Италии и Франции.

Другие ЦБ присоединились к покупкам

На втором месте по закупкам золота оказался Центробанк Турции (+51,5 т), на третьем - Нацбанк Казахстана (+50,6 т).

В отличие от 2017 года, когда на Россию, Казахстан и Турцию пришлось 94% всех покупок золота центробанками, на этот раз и другие центробанки решили существенно пополнить свои золотые резервы. Например, Центробанк Венгрии, который не покупал золото с 1986 года, в октябре неожиданно увеличил свой золотой запас в десять раз - с 3,1 т до 31,5 т.

Венгерский ЦБ объяснил покупку в форме физических слитков, доставленных в Венгрию, «целями стабильности»: «Золото может играть стабилизирующую роль и выступать ключевой линией обороны в экстремальных рыночных обстоятельствах или во времена структурных изменений международной финансовой системы или глубоких геополитических кризисов».

Индия в 2018 году закупила 40,5 т золота, Польша - 25,7 т, Монголия - 22 т, говорится в отчете. Польша в прошлом году стала первой страной Евросоюза с 1998 года, купившей золото в резервы.

Зачем центробанки покупают золото

Золото традиционно рассматривается как актив - «тихая гавань» в периоды рыночной турбулентности и политической напряженности. Мировой экономический рост замедляется, согласно данным МВФ; торговый конфликт США и Китая угрожает мировой экономике.

Также золото - в отличие от валюты, которая является обязательством центрального банка, - не служит ничьим обязательством. Например, Россия не доверяет американскому доллару и в прошлом году избавилась примерно от $100 млрд резервов.

Все последние годы покупателями золота в основном выступают центробанки развивающихся стран, поскольку исторически этот драгметалл и так составляет основную часть резервов развитых стран. Для США, Германии и Франции значительные активы в золоте - наследие прошлых десятилетий.

Доходность вложений в золоте у центробанков не стоит на первом плане. В 2018 году мировая цена металла снизилась на 1,6%, но это не помешало рекордным закупкам. Сейчас золото торгуется на уровне $1325 за тройскую унцию - максимум с мая 2018 года.