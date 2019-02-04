Золото дешевеет 4 февраля на укреплении доллара после выхода статистики рынка труда США

Цена на золото в понедельник утром умеренно снижается, укрепление американской валюты после выхода данных о росте числа рабочих мест в экономике США оказывает давление на стоимость металла, при этом влияет на торги и закрытие ряда азиатских бирж в связи с Новым годом по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.00 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,25 доллара, или на 0,4%, до 1316,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,68% - до 15,822 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 95,71 пункта.

Рост курса доллара негативно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Опубликованная в пятницу статистика показателя безработицы в США оказывает поддержку доллару. Трейдеры отреагировали на данные о том, что в январе число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 304 тысячи, тогда как ожидался рост лишь на 165 тысяч. При этом безработица за отчетный месяц выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%.

Вместе с этим отмечается слабый объем торгов в связи с тем, что биржи Китая и Южной Кореи закрыты из-за праздника.