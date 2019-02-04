Финансовые новости
- |
- 04.02.19
- |
- 19:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет 4 февраля на укреплении доллара после выхода статистики рынка труда США
08:48 04.02.2019 |
Цена на золото в понедельник утром умеренно снижается, укрепление американской валюты после выхода данных о росте числа рабочих мест в экономике США оказывает давление на стоимость металла, при этом влияет на торги и закрытие ряда азиатских бирж в связи с Новым годом по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.00 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,25 доллара, или на 0,4%, до 1316,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,68% - до 15,822 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 95,71 пункта.
Рост курса доллара негативно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Опубликованная в пятницу статистика показателя безработицы в США оказывает поддержку доллару. Трейдеры отреагировали на данные о том, что в январе число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 304 тысячи, тогда как ожидался рост лишь на 165 тысяч. При этом безработица за отчетный месяц выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%.
Вместе с этим отмечается слабый объем торгов в связи с тем, что биржи Китая и Южной Кореи закрыты из-за праздника.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Разводящие на выборах. Аваков строго предупредил Билецкого «не снимать галстук»
|Больные места Тимошенко. Трудно ли перестать быть «Чавесом в юбке»
|Рост продаж и маржи восстановили развитие розничного рынка нефтепродуктов
|Провокация под выборы. Когда Кирилл приедет в гости к Онуфрию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 4 февраля продолжил движение по восходящей
|Накануне банкротства из банка Хрещатик вывели 2,3 млрд грн
|Депозитные ставки для физлиц 04.02.19
|Доллар активно дорожает к большинству мировых валют 4 февраля, иена дешевеет
|Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 0,735 млрд грн
|Справочный курс гривни вырос на 14,93 коп. до 27,4302 грн
Это интересно
|Компания Renault раскрыла новый Clio
|Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения
|Взаимная интеграция Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram произойдёт не ранее 2020 года
|В социальной сети Google скоро начнут закрывать учётные записи пользователей
|В 2020 году выйдут самозашнуровывающиеся кроссовки Puma Fi по цене $330
|Check Point: в 2019 году криптомайнеры еженедельно атакуют 20% компаний
|Беспроводной игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo подходит для разных платформ