Доллар активно дорожает к большинству мировых валют 4 февраля, иена дешевеет

Доллар США активно поднимается к большинству мировых валют в ходе торгов в понедельник, тогда как курс японской иены снижается на фоне падения спроса на защитные активы.

Евро к 15:12 кв опустился до $1,1443 с $1,1456 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро вырос до 125,74 иены по сравнению со 125,44 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара повысился до 109,88 иены со 109,50 иены в прошлую пятницу.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,21%.

Инвесторы реагируют на заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл готов дождаться устойчивого повышения зарплат и потребительских цен, прежде чем продолжить увеличение стоимости кредитования.

В понедельник состоится выступление главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер.

Дополнительную поддержку доллару оказывает оптимизм по поводу торговых переговоров США и Китая. Как сообщила в воскресенье South China Morning Post, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться во Вьетнаме 27 и 28 февраля.

Тем временем курс фунта снизился на 0,1% к евро и на 0,2% к доллару на слабых статданных.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров закупок (PMI) в строительной отрасли Великобритании в январе упал до минимальных с марта прошлого года 50,6 пункта с декабрьских 52,8 пункта. Инвесторы ожидали лишь незначительного снижения показателя, до 52,5 пункта.