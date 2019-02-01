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30 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $13,7 млн до $282,6 млн
14:10 01.02.2019 |
В среду, 30 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 13,7 млн долларов по сравнению с 29 января до 282,6 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 33,9 млн долларов по сравнению с 29 января до 339,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 1 коп. в среду опустился на 5 коп. до уровня 27,74 UAH/USD.
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