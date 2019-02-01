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Справочный курс гривни вырос на 16,20 коп. до 27,5795 грн
12:33 01.02.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 16,20 коп. до 27,5795 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни, на 1,79 коп. до 27,7415 UAH/USD.
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