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Остатки средств на корсчетах банков 01.02.19
11:07 01.02.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|30 января
|48229.0
|31 января
|49675.8
|1 февраля
|50868.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на февраля - 27,740960 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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