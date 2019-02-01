Курс доллара США восстанавливается 1 февраля после падения на итогах заседания ФРС

Курс доллара США начал восстанавливаться с вечера четверга после снижения сразу после первого в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Повышательная тенденция сохраняется в ходе азиатской сессии в последний рабочий день этой недели, отмечает MarketWatch.

Евро торгуется утром в районе $1,1436 против $1,1448 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 124,52 иены по сравнению со 124,65 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 108,88 иены против 108,89 иены в четверг.

Фунт стерлингов торгуется в пятницу около $1,3099 против $1,3109 в предыдущий рабочий день и 1,1454 евро по сравнению с 1,1451 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг вырос на 0,08%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,17%.

По итогам января ICE U.S. Dollar потерял 0,6%. Снижение было отмечено второй месяц подряд, в декабре индикатор опустился на 1,1%, свидетельствуют данные FactSet.

"Пара евро-доллар засматривается на важную область $1,15, - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди. - С учетом ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе Европейскому центральному банку неизбежно придется "поднажать" и более активно проводить политику смягчения в этом году". По этой причине в данный момент рост курса евро может произойти, скорее, из-за ослабления американской нацвалюты, полагает он.