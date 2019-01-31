НБУ оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в $11 млрд по итогам 2018

Национальный банк оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в 11 млрд долларов по итогам 2018 года.

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"В прошлом году эта сумма составила около 11 млрд долларов", - сказала она.

При этом Нацбанк ожидает замедление роста поступлений в 2019 году на фоне замедления миграционных процессов, хотя и прогнозируется дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк прогнозировал рост трудовой миграции в Польшу в краткосрочной перспективе.