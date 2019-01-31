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НБУ повысил прогноз международных резервов к концу 2019г до $20,6 млрд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз международных резервов к концу 2019 года до $20,6 млрд с $18,6 млрд, сообщается на сайте центробанка.
Помимо этого, НБУ прогнозирует рост резервов в 2020 году до $21,4 млрд (ранее прогнозировалось - до $19,1 млрд - ИФ) и сохранение их на этом же уровне в 2021 году.
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