НБУ сохранил учетную ставку на 18%

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 18%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017 году) - самого низкого уровня за последние пять лет.

Разворот тренда роста инфляции, который наблюдался в 2017 году, является результатом, прежде всего, жесткой монетарной политики, которой придерживался Национальный банк.

Последовательные повышение процентных ставок с октября 2017 усиливали стимулы для сбережений.

Кроме того, жесткие монетарные условия были одной из причин укрепления обменного курса гривны.

Также усилению курса способствовали высокие цены экспортных товаров на внешних рынках, рекордный урожай зерновых и значительные объемы денежных переводов.

В дополнение к монетарным факторам ослаблению инфляционного давления способствовали расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания и падение цен на продовольствие.

Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре - до 18%.