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Курсы валют по карточным операциям на 31.01.19
11:04 31.01.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 31 января 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.5000
|27.8552
|31.3000
|32.0513
|4.0000
|4.2500
|ОТП Банк
|27.6000
|27.8000
|31.5100
|31.7700
|Укрсоцбанк
|27.4500
|27.7000
|31.2000
|31.7500
|Ощадбанк
|27.5000
|27.9500
|31.0500
|31.9500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.5500
|27.8500
|31.5000
|32.0000
|Укрэксимбанк
|27.5000
|27.8300
|31.2300
|32.1300
|Райффайзен Банк Аваль
|27.5482
|27.9500
|31.1526
|31.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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