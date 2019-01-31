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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
29 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $96,9 млн до $268,9 млн
10:54 31.01.2019 |
Во вторник, 29 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 96,9 млн долларов по сравнению с 28 января до 268,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 97,5 млн долларов по сравнению с 28 января до 305,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 1 коп. в среду опустился на 5 коп. до уровня 27,74 UAH/USD.
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