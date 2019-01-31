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Золото 31 января торгуется на максимумах с мая 2018 г на снижении курса доллара
08:10 31.01.2019 |
Золото дорожает в четверг утром, торгуясь на максимумах с мая 2018 года на фоне снижения курса доллара после заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,2 доллара, или 0,77% - до 1320 долларов за тройскую унцию. Таким образом, металл торгуется в районе максимума с мая 2018 года. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,88% - до 16,067 доллара за унцию.
Участники рынка отыгрывают заявления ФРС США по итогам заседания 29-30 января. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и заявил, что будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона ставки, учитывая экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление.
Заявление ФРС было воспринято рынками как сигнал к паузе в ужесточении монетарной политики в США. Это оказало давление на курс доллара, что, в свою очередь, поддержало стоимость золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) утром снижается на 0,11% - до 95,24 пункта.
Редактор специализированного издания Gold Newsletter Бриен Лундин (Brien Lundin) сказал агентству MarketWatch, что заявление ФРС подтвердило все слухи и предположения последних месяцев о том, что ФРС хочет и готова приостановить цикл повышения базовой ставки на фоне экономической ситуации в мире.
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