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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами аналитиков.
В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре - до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых.
До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств. Показатель инфляции остается вблизи целевой отметки в 2%.
Федрезерв однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом года. В релизе говорится, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, регулятор будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки.
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