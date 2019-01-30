Курс доллара 30 января стабилен в ожидании решений ФРС, фунт дорожает

Доллар США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам в ходе торгов в среду перед окончанием январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Евро торгуется к 15:00 EET в районе $1,1429 против $1,1433 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 125,08 иены по сравнению со 125,07 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,44 иены против 109,40 иены во вторник.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,05%.

Участники рынка полагают, что по итогам первого в этом году заседания Федрезерв оставит базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% и подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок.

Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.

Фунт стерлингов в среду сдержанно дорожает по отношению ко всем основным валютам после резкого падения накануне. К 16:00 МСК он поднялся на 0,2% в паре с долларом, до $1,3090, а также на 0,2% к евро - до 87,31 пенса.

Накануне в Палате общин британского парламента прошло голосование по поправкам, в которых парламентарии выражают свое мнение по вопросу дальнейшего развития Brexit.

Парламент большинством голосов отклонил поправку, позволявшую отложить Brexit на срок до 9 месяцев в случае отсутствия соглашения с Евросоюзом о дальнейших условиях сосуществования. Вместе с тем поправка о возможности покинуть ЕС только при условии сделки с Брюсселем была одобрена.

Однако эксперты японской финкомпании MUFG отмечают, что фунт все еще подвержен колебаниям в краткосрочной перспективе.

"Пока не появится четких свидетельств о том, что Великобритания продвигается к продлению сроков Brexit, фунту будет сложно продолжить рост", - говорится в сообщении MUFG.

Австралийский доллар дорожает в среду на 0,5% к доллару США на фоне положительных данных об инфляции и роста цен на железную руду.

Инфляция в Австралии замедлилась в четвертом квартале до 1,8% в годовом выражении с 1,9% в предыдущие три месяца. Между тем рынок в среднем ожидал более существенного ослабления - до 1,7%.

