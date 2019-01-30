Финансовые новости
- |
- 30.01.19
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс доллара вырос на 0,86 коп. до 27,7594 грн
12:25 30.01.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0,86 коп. до 27,7594 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 2,06 коп. до 27,7680 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банки ожидают роста кредитов корпораций и дальнейший приток депозитов в 2019, - опрос НБУ
|Валютчики ждут нового обвала доллара на межбанке и не копят валюту
|Порошенко будет убеждать избирателя, что может невозможное
|Чем богаты кандидаты. Ляшко - везением, Садовый - медиа, а Гриценко - женой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФГВФЛ рассказал, как выводились активы из банка «Контракт»
|Справочный курс доллара вырос на 0,86 коп. до 27,7594 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.03.19
|Биржи АТР закрылись 30 января без единой динамики в ожидании новостей из США
|Курсы валют по карточным операциям на 30.01.19
|НБУ продал 29 января банкам депозитные сертификаты на 23,5 млрд гривен
Это интересно
|Сверхпрочные часы Casio G-Shock способны пережить апокалипсис
|Volkswagen запустит производство мобильных зарядных станций для электромобилей
|Кибермошенники обокрали МИД Финляндии на €400 тыс.
|Facebook начал работу над совместимостью Messenger, WhatsApp и «Инстаграма»
|Ротшильды продают последний земельный участок в Австрии
|В Украине начинаются официальные продажи электромобиля JAC iEV7S
|В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by