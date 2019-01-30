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Курсы валют по карточным операциям на 30.01.19
11:43 30.01.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 30 января 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.5000
|27.8552
|31.2000
|31.8471
|4.0000
|4.2400
|ОТП Банк
|27.6500
|27.8500
|31.5700
|31.8300
|Укрсоцбанк
|27.6000
|27.8000
|31.3500
|31.8500
|Ощадбанк
|27.5000
|27.9500
|31.0500
|31.9500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.6000
|27.9000
|31.4000
|31.9000
|Укрэксимбанк
|27.5000
|27.8300
|31.2300
|32.1300
|Райффайзен Банк Аваль
|27.6243
|28.0000
|31.3480
|31.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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