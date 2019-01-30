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28 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $28,8 млн до $172 млн
10:30 30.01.2019 |
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 41 млн долларов по сравнению с 25 января до 207,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 3 коп. во вторник опустился на 1 коп. до уровня 27,79 UAH/USD.
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