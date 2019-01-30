Впервые за пять кварталов банки отмечают снижение риска ликвидности, - опрос НБУ

Впервые за пять кварталов банки отмечают снижение риска ликвидности.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса об условиях банковского кредитования, обнародованного Национальным банком, передают Українські Новини.

По мнению респондентов, в IV квартале все риски, кроме кредитного уменьшились или не изменились.

Крупные банки отметили рост кредитного риска и уменьшения процентного, валютного и риска ликвидности.

В то же время риск ликвидности уменьшился впервые за пять кварталов.

Банки ожидают, что в I квартале 2019 кредитный, валютный и операционный риски вырастут, а риск ликвидности (имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неспособности банка выполнить свои обязательства в надлежащие сроки) ожидаемо снизится, процентный - не изменится.

Следующий опрос об условиях банковского кредитования, который будет касаться ожиданий на II квартал 2019 года, будет опубликован в апреле 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, банки ожидают роста кредитов корпораций и дальнейший приток депозитов в 2019 году.