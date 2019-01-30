Украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о закрытии

Украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о прекращении деятельности в связи с невозможностью обеспечивать ликвидность и отсутствием дальнейшего экономического смысла в своей работе.

Соответствующее заявление размещено на главной странице биржи.

Как пишут представители проекта, ранее компания изменила правила обслуживания, предоставив пользователям принять решение, продолжать ли пользоваться ее услугами.

«К сожалению, мы больше не можем предоставлять ликвидность оставшимся пользователям. Также мы не видим экономического смысла в предоставлении наших услуг. Мы не хотим возвращаться туда, где находились месяц назад. По этой причине мы решили закрыть все счета и остановить предоставление услуг», - говорится в сообщении.

Пользователям отведено 30 дней на вывод средств, после чего биржа не может гарантировать, что продолжит обслуживать сайт.

«В этом случае все запросы на вывод средств будут обрабатываться через нашу службу поддержки, до тех пор, пока последний пользователь не выведет свои активы», - добавили представители Liqui

Также отмечается, что с пользователей, которые оставят свои активы на бирже, на ежедневной основе будет взиматься комиссия.



