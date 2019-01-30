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Существенной девальвации гривни в этом году не будет - банкир
08:44 30.01.2019 |
Существенной девальвации гривни в 2019 году не будет, но она гипотетически возможна при печатании денег, что может быть не ранее 2020 года.
Такими прогнозами поделилась генеральный директор ING Bank Ukraine Саида Джарболова на конференции Европейской Бизнес Ассоциации.
«Если мы не ждем колоссального обвала, а мы его не ждем, то для финансового сектора более важен не курс, а ожидания», - сказала Джарболова, отвечая на вопрос о прогнозе курса гривни на 2019 год.
Она пояснила, что негативные ожидания подогревают узкий и чувствительный к волатильности финансовый рынок Украины, усугубляя ситуацию, потому банкиры и не любят комментировать вопрос курса.
«Мы не думаем, что будет коллапс гривни. Это не наш сценарий. Такое может произойти гипотетически, если будет печатание денег, но оно начнется в 2020 году, если начнется», - добавила Джарболова.
Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,6883 на 1 января 2019 года.
Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.
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