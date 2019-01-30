Золото 30 января торгуется на максимуме с мая на увеличении спроса на безрисковые активы

Стоимость золота растет в среду утром четвертую торговую сессию подряд на фоне неопределенности в торговых переговорах США и Китая, которая поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 7.50 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4 доллара, или на 0,31%, до 1312,85 доллара за тройскую унцию. Это самая высокая отметка с 14 мая 2018 года. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,72%, до 15,95 доллара за унцию.

Мировые инвесторы находятся в ожидании новостей относительно торговых переговоров США и Китая, которые состоятся 30-31 января в Вашингтоне и где, как предполагается, примут участие вице-премьер Китая Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Растущие геополитические факторы риска помогли повысить интерес к золоту", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика компании FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga). Золото традиционно считается более надежным активом, и поэтом спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности.

Кроме того, 29-30 января проходит очередное заседание ФРС, от которого участники рынка ждут сигналов относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики в США. Если регулятор решит сделать паузу в повышении базовой ставки, то это окажет давление на курс доллара и поддержит стоимость золота.