Фунт дорожает к доллару 30 января после резкого падения днем ранее

Курс фунта стерлингов растет по отношению к доллару в среду, восстанавливаясь после резкого падения днем ранее на итогах голосования в парламенте Великобритании по новому проекту соглашения о выходе страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.23 EET курс фунта к доллару рос до 1,3087 доллара с 1,3066 доллара за фунт на предыдущем закрытии, курс евро к доллару повышался до 1,1440 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1430 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,34 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,38 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 95,77 пункта.

В среду отмечается коррекционный рост фунта к доллару после его падения на фоне новостей из Великобритании. Так, британские парламентарии во вторник высказали свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit, дав премьеру Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с ЕС. Депутаты подтвердили, что в нынешнем виде соглашение с ЕС не поддерживают, выступают против выхода из Евросоюза без соглашения, хотят изменения условий по Северной Ирландии, но при этом взять ответственность на себя за разработку условий Brexit не готовы.

На этом фоне по итогам вторника курс фунта упал к доллару на 0,6%.

"Трудно сказать, что дальше ждет фунт. Но срок Brexit 29 марта, вероятно, будет отложен, и основной вопрос заключается в том, когда и как будет принято решение о таком продлении", - приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исизуки (Yukio Ishizuki).