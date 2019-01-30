Финансовые новости
- |
- 30.01.19
- |
- 10:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фунт дорожает к доллару 30 января после резкого падения днем ранее
07:57 30.01.2019 |
Курс фунта стерлингов растет по отношению к доллару в среду, восстанавливаясь после резкого падения днем ранее на итогах голосования в парламенте Великобритании по новому проекту соглашения о выходе страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET курс фунта к доллару рос до 1,3087 доллара с 1,3066 доллара за фунт на предыдущем закрытии, курс евро к доллару повышался до 1,1440 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1430 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,34 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,38 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 95,77 пункта.
В среду отмечается коррекционный рост фунта к доллару после его падения на фоне новостей из Великобритании. Так, британские парламентарии во вторник высказали свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit, дав премьеру Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с ЕС. Депутаты подтвердили, что в нынешнем виде соглашение с ЕС не поддерживают, выступают против выхода из Евросоюза без соглашения, хотят изменения условий по Северной Ирландии, но при этом взять ответственность на себя за разработку условий Brexit не готовы.
На этом фоне по итогам вторника курс фунта упал к доллару на 0,6%.
"Трудно сказать, что дальше ждет фунт. Но срок Brexit 29 марта, вероятно, будет отложен, и основной вопрос заключается в том, когда и как будет принято решение о таком продлении", - приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исизуки (Yukio Ishizuki).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банки ожидают роста кредитов корпораций и дальнейший приток депозитов в 2019, - опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Валютчики ждут нового обвала доллара на межбанке и не копят валюту
|Порошенко будет убеждать избирателя, что может невозможное
|Чем богаты кандидаты. Ляшко - везением, Садовый - медиа, а Гриценко - женой
|Южанина пояснила провал идеи налога на выведенный капитал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остатки средств на корсчетах банков 30.01.19
|28 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $28,8 млн до $172 млн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 29.01.19
|Впервые за пять кварталов банки отмечают снижение риска ликвидности, - опрос НБУ
|Банки ожидают роста кредитов корпораций и дальнейший приток депозитов в 2019, - опрос НБУ
|Украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о закрытии
Это интересно
|Кибермошенники обокрали МИД Финляндии на €400 тыс.
|Facebook начал работу над совместимостью Messenger, WhatsApp и «Инстаграма»
|Ротшильды продают последний земельный участок в Австрии
|В Украине начинаются официальные продажи электромобиля JAC iEV7S
|В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by
|Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки
|Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson