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Доллар стабилен к евро 29 января в ожидании завершения заседания Федрезерва
15:51 29.01.2019 |
Курс доллара США слабо меняется в паре с евро во вторник, инвесторы ожидают окончания январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Евро торгуется к 14:39 EET в районе $1,1429 против $1,1428 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро валюты находится к указанному времени в районе 125,1 иены по сравнению со 124,96 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,47 иены против 109,35 иены в понедельник.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, слабо меняется в ходе торгов.
Участники рынка в целом не сомневаются, что Федрезерв в среду оставит неизменно базовую ставку, находящуюся на уровне 2,25-2,5%, и будут внимательно следить за выступлением главы центробанка Джерома Пауэлла на предмет сигналов о дальнейшем снижении темпов нормализации ДКП.
Кроме того, рынки будут отслеживать ход торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, правительство Штатов потребует от Китая доказать, что Пекин способен выполнять обещания.
Также повышенное внимание инвесторов привлекает голосование по новому проекту Brexit в британском парламенте. Фунт стерлингов торгуется во вторник около $1,3168 против $1,3166 в предыдущий рабочий день и 1,1522 евро по сравнению с 1,1518 евро.
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