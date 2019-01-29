Chainalysis: Две группы хакеров украли $1 млрд в криптовалюте

Всего две хакерских группировки могут быть ответственны за пропажу $1 млрд в криптовалюте, пишет Wall Street Journal со ссылкой на результаты исследования компании Chainalysis.

В отчете говорится, что лишь на эти две группы, условно названные аналитиками «Альфа» и «Бета», приходится около 60% от общего числа хакерских атак, совершенных за все время существования криптоиндустрии. В результате злонамеренных действий этим группам удалось заполучить около $1 млрд.

По словам старшего экономиста Chainalysis Филипа Грэдвелла, обе организации, по всей вероятности, продолжают активность. С другой стороны, отмечают в компании, в этом исследовании могут быть неточности. Более того, сами группы пока не идентифицированы. "Альфу" они называют «гигантской, строго контролируемой организацией, по крайней мере частично руководствующейся неденежными интересами», в то время как "Бета" меньше и менее организованна, но больше ориентирована на финансовую сторону вопроса.

Украденные средства, по данным Chainalysis, перемещались примерно 5 тыс. раз, прежде чем были выведены через биржи в фиат. При этом «Альфа» переводит криптовалюту сразу же, а «Бета» может ждать вплоть до полутора лет, пока об атаке будет забыто. «Альфа» в среднем выводит по 75% средств в течение одного месяца, а «Бета» - около 50% после окончания периода ожидания.

По словам Грэдвелла, иногда средства попадают даже на регулируемые биржи, поскольку AML-системы не в состоянии выявить подозрительные транзакции после множественных перемещений средств между адресами.

Ранее Chainalysis сообщили о том, что начиная с 2016 года появились около 2000 мошеннических схем в отношении держателей Ethereum, жертвами которых стали более 40 000 человек. В 2017 году сумма убытков (а для хакеров добычи) составила $17 млн, в 2018 совокупный ущерб оценивается в $36 млн. Отмечается, что в прошлом году количество успешных махинаций стало меньше, однако они постепенно трансформируются в более сложные схемы, масштабность которых гораздо выше. Активность злоумышленников при этом выросла практически на 75%.

В 2017 году 88.6% краж были связаны с фишинговыми сайтами, однако за прошлый год количество подобных схем сократилось до 38.7%. 31.5% преступлений связаны с исчезновением организаторов первичного размещения токенов (ICO), 14.9% приходится на мошенничество, а 15% - это финансовые пирамиды.