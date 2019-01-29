25 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $55,7 млн до $200,8 млн

В пятницу, 25 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 55,7 млн долларов по сравнению с 24 января до 200,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 77,2 млн долларов по сравнению с 24 января до 248,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 6 коп. в понедельник укрепился на 3 коп. до уровня 27,80 UAH/USD.