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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 28.01.19
09:38 29.01.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|23.01
|16.4333
|14.4546
|24.01
|16.4091
|14.8640
|25.01
|16.2167
|14.8750
|28.01
|16.3571
|14.7503
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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