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Расходы на майнинг биткоина превысили его реальную стоимость
09:14 29.01.2019 |
Аналитики из JPMorgan Chase & Co обнаружили, что стоимость майнинга одного биткоина превышает реальную стоимость самой криптовалюты.
Так, в четвертом квартале 2018 года мировые средние затраты на "производство" биткоина колебались на уровне около 4060 долларов, что значительно выше его текущей стоимости, передает Naked Science со ссылкой на Bloomberg.
Большая часть расходов на майнинг биткоинов в глобальных масштабах связана с оплатой энергии, необходимой для работы огромных, мощных и требовательных компьютеров.
Биткоин-майнеры в Китае нашли способы значительно сократить эти расходы, открыв производство в непосредственной близости от производителей электроэнергии, заключив с ними ряд соглашений о прямых закупках нужного ресурса. По словам аналитиков из JPMorgan, это позволяет им в среднем платить "всего" около 2400 долларов за биткоин.
Однако, несмотря на растущие затраты, многие западные биткоин-майнеры до сих пор не объявили о прекращении производства. Даже наоборот, специалисты обнаружили, что в некоторых странах производственные доли майнеров, базирующихся в Чехии, США и Исландии, несколько выросли.
По мнению аналитиков, если "в деле" останутся только китайские майнеры с низкими затратами, предельные издержки могут упасть до уровня менее 1260 долларов за биткоин. Вместе с тем, несмотря на определенный пессимизм, криптовалюты, такие как биткоин, имеют тенденцию к значительным колебаниям в стоимости за короткие промежутки времени - именно это качество делает их настолько непопулярными среди традиционных банков.
В то время, как корреляция биткоина за последний год со всеми остальными активами приближалась к нулю, этот показатель ни о чем не говорит, если сам хеджируемый актив (финансовые активы либо товары, которые имеются в наличии) находится на "медвежьем" рынке, который характеризуется снижением цен или котировок, утверждает Джон Норманд, глава стратегии перекрестных активов в JPMorgan. Он подчеркивает, что биткоин в прошлом году упал на 74 процента, в то время как индекс S&P 500 снизился на 6,2 процента.
По словам Норманда, в будущем инвесторы и корпорации должны готовиться к более широкой и основательной подготовке, лучше согласовывать свои действия и разработать продуманную стратегию, чем простое приобретение криптовалют.
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