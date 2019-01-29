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Цена золота слабо колеблется в ожидании заявлений ФРС
08:45 29.01.2019 |
Цена на золото незначительно меняется в ожидании решений и комментариев ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1303,2 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,11%, до 15,78 доллара за унцию.
Первое в этом году заседание ФРС США состоится 29-30 января. По мнению экспертов, регулятор оставит процентную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5% годовых. При этом участников торгов интересует, даст ли Федрезерв сигнал о приостановке ужесточения своей монетарной политики на фоне замедления роста мировой экономики.
В то же время спрос на золото поддерживает ряд факторов. В частности, США предъявили Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения в преддверие нового раунда торговых переговоров представителей США и Китая, запланированных на текущей неделе. Кроме того, мировые инвесторы продолжают следить за ситуацией в Великобритании, где во вторник парламентарии во второй раз рассмотрят предлагаемый правительством проект соглашения с Евросоюзом о Brexit. Несмотря на то, что нынешний документ получил название "план Б", он мало чем отличается от прежнего, отклоненного парламентом 15 января.
"Инвесторы очень осторожны на фоне множества неопределенных факторов в торговых переговорах США и Китая и Brexit. Эти перспективы не выглядят оптимистичными", - считает рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), чьи слова приводит агентство Рейтер.
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