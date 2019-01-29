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CEO VanEck: биткоин-инвесторы начинают уходить в золото
21:49 28.01.2019 |
Глава инвестиционной фирмы VanEck Associates Ян ван Эйк заявил в интервью CNBC, что биткоин-инвесторы начинают отдавать предпочтение золоту.
По его словам, в 2017 и 2018 годах биткоин оттянул на себя некоторый спрос, однако в этом году картина выглядит несколько иначе.
«Мы только что опросили 4000 биткоин-инвесторов, и главной инвестицией в 2019 году для них является золото», - заявил ван Эйк.
С ним оказался солидарен основатель компании Seymour Asset Management Тим Сеймор. В частности, он предположил, что использование биткоина в качестве средства сохранения ценности может быть «сомнительным решением».
«Мы потеряли всю ликвидность [биткоина], и спорить об использовании криптовалюты в качестве средства сохранения ценности сложно. Средство сохранения ценности - это золото, и это не обсуждается», - сказал он.
Как отмечает издание, VanEck Associates создала наиболее популярные на рынке золотые биржевые фонды GDX и GDXJ. По словам ван Эйка, в отличие от рынка фондовых акций, в последние месяцы эти биржевые продукты «выступали очень хорошо».
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