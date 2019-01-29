CEO VanEck: биткоин-инвесторы начинают уходить в золото

Глава инвестиционной фирмы VanEck Associates Ян ван Эйк заявил в интервью CNBC, что биткоин-инвесторы начинают отдавать предпочтение золоту.

По его словам, в 2017 и 2018 годах биткоин оттянул на себя некоторый спрос, однако в этом году картина выглядит несколько иначе.

«Мы только что опросили 4000 биткоин-инвесторов, и главной инвестицией в 2019 году для них является золото», - заявил ван Эйк.

С ним оказался солидарен основатель компании Seymour Asset Management Тим Сеймор. В частности, он предположил, что использование биткоина в качестве средства сохранения ценности может быть «сомнительным решением».

«Мы потеряли всю ликвидность [биткоина], и спорить об использовании криптовалюты в качестве средства сохранения ценности сложно. Средство сохранения ценности - это золото, и это не обсуждается», - сказал он.

Как отмечает издание, VanEck Associates создала наиболее популярные на рынке золотые биржевые фонды GDX и GDXJ. По словам ван Эйка, в отличие от рынка фондовых акций, в последние месяцы эти биржевые продукты «выступали очень хорошо».



