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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.01.19
12:47 28.01.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 28 января 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 24.01
|749998.46
|343773.89
|370121.00
|20051.25
|6423.76
|9628.56
|на 25.01
|754113.27
|343773.89
|373604.99
|20476.14
|6627.35
|9630.91
|на 28.01
|754270.33
|343773.89
|373398.47
|20815.11
|6651.42
|9631.44
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 28 января – 27,817285 грн/$.
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