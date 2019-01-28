Финансовые новости
- |
- 29.01.19
- |
- 03:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 28.01.19
11:31 28.01.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 28 января 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.5000
|27.9330
|31.2000
|31.8471
|4.0000
|4.2400
|ОТП Банк
|27.7000
|27.9000
|31.5400
|31.8100
|Укрсоцбанк
|27.6500
|27.8500
|31.2000
|31.7000
|Ощадбанк*
|27.6000
|28.0000
|31.0500
|31.9500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.6000
|27.9000
|31.4000
|31.8500
|Укрэксимбанк
|27.5000
|28.0000
|30.8400
|31.9800
|Райффайзен Банк Аваль
|27.6243
|28.1000
|31.1526
|31.9000
* - данные на 24.01.2019
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|От завтрашних приобретений госооблигаций нерезидентами будет зависеть ситуация на валютном рынке
ТОП-НОВОСТИ
|Программа Зе. Как Зеленский слепил бестселлер из всенародного идиотизма
|Евгений Магда: О турне Порошенко с томосом, большой ошибке Тимошенко и игре Авакова
|Вакарчук ждет, когда по реке поплывут «политические трупы»
|Публично высказываясь в пользу Порошенко, Кернес непублично сделал ставку на победу Юлии Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|От завтрашних приобретений госооблигаций нерезидентами будет зависеть ситуация на валютном рынке
|CEO VanEck: биткоин-инвесторы начинают уходить в золото
|Рынок акций Украины 28 января продолжил неспешное снижение
|Доллар слабо дешевеет к евро и иене 29 января, в преддверии заседания ФРС и голосования по Brexit
|НБУ купил на межбанке $117,9 млн 21-25 января
|Нормативы Нацбанка нарушает уже 21 банк
Это интересно
|Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки
|Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson
|Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки
|«Настоящий Железный человек» продемонстрировал реактивный костюм Daedalus Mark 1, оснащённый силовой установкой в 1000 л.с.
|Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана
|Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft
|Vivo показала свой «цельнолитой» смартфон без разъемов и кнопок