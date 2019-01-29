24 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $78,9 млн до $256,5 млн

В четверг, 24 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 78,9 млн долларов по сравнению с 23 января до 256,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 46,5 млн долларов по сравнению с 23 января до 326,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в среду на 1 коп. в четверг вырос на 3 коп. до уровня 27,83 UAH/USD.