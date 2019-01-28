В 2018 сумма наличных в обращении выросла на 10,7% до 400,1 млрд гривен, - НБУ

Национальный банк отмечает, что на 1 января 2019 года в наличном обращении находилось 400,1 млрд гривен, что на 10,7% больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Из вышеуказанной суммы монет в обращении находилось на 2,2 млрд гривен (13,1 млрд штук), банкнот - 397,8 млрд гривен (2,95 млрд штук).

Данная сумма на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд гривен).

Рост спроса на наличные обусловлен потребностями растущей экономики.

В то же время развитие безналичных расчетов сдерживало в некоторой мере спрос на наличные.

Благодаря этому уровень наличных в экономике (соотношение наличных вне банков к ВВП) снизился с 11,1% до 10,3% по итогам 2018 года.

Среднее количество банкнот на одного украинца составляет 69 штук, а разменных монет - 293, тогда как годом ранее это было 70 банкнот и 293 монеты соответственно.

Наибольшее количество в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет в 10 коп. (22,8% и 29,1% соответственно).

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк утилизировал 749,2 млн изношенных банкнот на 48,4 млрд гривен.