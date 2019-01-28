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Золото дорожает 29 января в ожидании решений ФРС США по монетарной политике
09:24 28.01.2019 |
Стоимость золота растет в понедельник на фоне ожиданий более осторожной монетарной политики ФРС США в текущем году, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.58 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,05 доллара, или 0,31%, до 1301,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,56% - до 15,78 доллара за унцию.
Мировые рынки находятся в ожидании очередного заседания Федрезерва, которое состоится 29-30 января. На основании последних заявлений регулятора, трейдеры ожидают, что он может дать сигнал о приостановке ужесточения кредитно-денежной политики в текущем году в свете замедления роста мировой экономики.
Рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya) прокомментировал агентству Рейтер, что для золота сложилась очень хорошая макроэкономическая обстановка с точки зрения возможности перехода ФРС к более мягкой позиции по своей дальнейшей политике.
В то же время спрос на золото как на более надежный актив ограничивают новости из США. В частности, президент США Дональд Трамп в пятницу согласился подписать временный бюджет на три недели - до 15 февраля, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный "шатдаун" - временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Эта новость увеличила интерес инвесторов к рисковым активам, сократив спрос на более надежные.
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