Доллар слабо дешевеет к евро и иене 29 января, в преддверии заседания ФРС и голосования по Brexit

Курс доллара США слабо опускается по отношению к евро и иене, инвесторы ожидают голосования по новому проекту Brexit в британском парламенте и итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс евро к доллару составил в 14:59 кв $1,1411 по сравнению с $1,1406 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 124,94 иены по сравнению со 124,96 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,49 иены против 109,55 иены в пятницу.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,07%.

Федрезерв объявит итоги январского заседания в среду, и практически никто из участников рынка не сомневается в том, что ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет оставлена на текущем уровне в 2,25-2,5%. Более того, большинство инвесторов полагает, что ФРС воздержится от подъема ставки в текущем году.

Между тем прогноз руководства Федрезерва предусматривает два повышения ставки в 2019 году.

Определенную поддержку доллару оказывает новость о том, что президент США Дональд Трамп и Конгресс в пятницу достигли соглашения, позволяющего восстановить работу правительства до 15 февраля.

Бюджет, подписанный Д.Трампом, является временным. Ожидается, что за три недели переговоров сторонам удастся согласовать долговременный законопроект, в том числе решив вопрос о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Также участники рынка ждут продолжения торговых переговоров США и Китая. На текущей неделе вице-премьер КНР Лю Хэ отправится в Вашингтон, где встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. В переговорах также примет участие министр финансов США Стивен Мнучин.

Фунт стерлингов дешевеет на 0,4% к евро и доллару в преддверии намеченного на вторник голосования по новому плану премьер-министра Терезы Мэй по процессу выхода Великобритании из Евросоюза.

"Если голосование не принесет результатов, это может привести к тому, что парламент получит контроль над процессом, - полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Однако другие варианты все же остаются на повестке дня. Рынок выглядит уверенным в том, что дело идет в худшем случае к отсрочке по статье 50".