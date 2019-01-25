Финансовые новости
- |
- 25.01.19
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал 24 января банкам депозитные сертификаты на 22 764 млн гривен
12:28 25.01.2019 |
Национальный банк в четверг, 24 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 22 764 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 50 банкам на сумму 22 764 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 23 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 18 430 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Докладчик по РФ: в Европарламенте меняется отношение к России
|Бизнес получил деньги по НДС и поднял курс доллара на межбанке 24 января
|Азовская сессия ПАСЕ: чем важно для Украины новое решение из Страсбурга
|Заложница мессианства: Почему у Тимошенко получился прокол с VIP-агитаторами на съезде
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 24 января банкам депозитные сертификаты на 22 764 млн гривен
|Справочный курс гривни опустился на 2,98 коп. до 27,8241 грн
|Банки Украины 25 января увеличили портфель ОВГЗ на 3,48 млрд грн
|Курсы валют по карточным операциям на 25.01.19
|Остатки средств на корсчетах банков 25.01.19
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.01.19
Это интересно
|Uber займется разработкой беспилотных электровелосипедов и самокатов
|Boeing провел первые испытания беспилотного аэротакси
|Meizu представила смартфон без разъемов и кнопок
|Джон Макафи сбежал от властей США из-за обвинений в налоговом мошенничестве
|Swiss Re прогнозирует рост рынка персонального страхования от киберугроз до $3 млрд к 2025 году
|Игра Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite — стала доступна всем желающим
|Президент Xiaomi продемонстрировал складной смартфон с гибким экраном, превращающийся в планшет