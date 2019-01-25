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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривни опустился на 2,98 коп. до 27,8241 грн

12:25 25.01.2019 |

Финансы

 

Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2,98 коп. до 27,8241 UAH/USD.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 12,59 коп. до 27,7943 UAH/USD.
По материалам: Українські Новини
 

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